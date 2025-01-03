Antalya 2024'te en fazla Rus ve Alman turisti ağırladı

Turizm kenti Antalya, 2024'te 17 milyondan fazla turisti ağırlayarak tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kente gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı.

Yılın 12 aylık döneminde Antalya'ya gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı. Antalya Havalimanı'na giriş yapan 352 bin 754 transfer yolcularla birlikte kente gelen turist sayısı 17 milyon 278 bin 103 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamla Antalya, bir yıl içinde ağırladığı toplam ziyaretçi sayısı bakımından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya 3 milyon 909 bin 960 ziyaretçi ile ilk sırada, 3 milyon 517 bin 589 ziyaretçi ile Almanya ikinci sırada ve 1 milyon 574 bin 167 ziyaretçi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere'yi ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya takip etti.