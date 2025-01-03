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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 21:03 Güncelleme: 03.01.2025 - 21:03
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Hakemler:ZorbayKüçük, Murat Tuğberk Curbay, Bilal Gölen

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Efecan Karaca, Janvier, Hwang, Cordova

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Prip, Umut Nayir

        Sarı kartlar: Dk. 13 Oğulcan Ülgün, Dk. 45+2 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 41 Yusuf Özdemir, Dk. 45+2 Hwang (Corendon Alanyaspor)

        Gol: Dk.8 Makouta (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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