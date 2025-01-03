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        Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Bugün kaybetmemize neden olan şey, topa sahip olduğumuz anlarda arzu ettiğimiz kaliteyi ortaya koyamamış olmamızdı" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 23:39 Güncelleme: 03.01.2025 - 23:39
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        Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Bugün kaybetmemize neden olan şey, topa sahip olduğumuz anlarda arzu ettiğimiz kaliteyi ortaya koyamamış olmamızdı" dedi.

        Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2025 yılının ilk maçına kazanmak için geldiklerini söyledi. Ancak maça arzu ettikleri seviyede başlayamadıklarını anlatan Uçar, "Maçın başında, biraz da şanssız bir şekilde yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Sonrasında Umut Nayir ile beraberliği yakalama şansı bulduğumuz bir pozisyon ürettik. Ancak bu pozisyondan sonra iki takım adına da çok fazla üretimin olmadığı, kalecilerin net kurtarış yapmadığı bir oyun bölümü izledik." dedi.

        - "Maalesef bugün şans yanımızda değildi"

        İlk yarıda topun kontrolünün kendilerinde olduğunu ve iyi oynadıklarını söyleyen Uçar, şunları söyledi:

        "İkinci yarıya biraz daha coşkulu ve arzulu başladık. Topa daha fazla sahip olduğumuz bu bölümde daha iyiydik. Ancak bu sefer de hücum ederken kaybettiğimiz bir top sonrası yediğimiz golle skor 2-0'a geldi. Gol biraz da direkten sekerek şanssız bir şekilde ağlarla buluştu. Maalesef bugün şans yanımızda değildi. Skor 2-0'a geldikten sonra, 60'ıncı dakikada yaptığımız 4 oyuncu değişikliğinden sonra 60-70'inci dakikalar arasında Yusuf Erdoğan ile iki net pozisyona girdik. O bölümde Kramer, Marko Jevtovic ve Umut'la yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik, belki maça ortak olabilirdik."

        Uçar, maçın son 30 dakikasında daha iyi oynadıklarını ve daha fazla karakter koydukları bir oyun sergilediklerini anlatarak, "Ancak golü sadece 95. dakikada bulabildik ve bu da sonucu değiştirmeye yetmedi. Sonuç olarak bugün kaybettik. Bazı eksik yaptığımız şeylerden dolayı kaybettik." diye konuştu.

        Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Uçar, bu maçtan alacakları derslerin olduğunu belirtti.

        - "Bugün itibarıyla bu dosyayı kapatıyoruz"

        Uçar, bundan sonra daha fazla pozisyona girmenin ve bu pozisyonları daha iyi sonuçlandırmanın yollarını arayacaklarını vurgulayarak, "Bunun için daha çok çalışacağız. Bugün itibarıyla bu dosyayı kapatıyoruz. Hafta içi oynayacağımız kupa maçına ve ardından hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına odaklanacağız. Mücadele anlamında büyük bir memnuniyetsizliğim olmasa da bugün kaybetmemize neden olan şey, topa sahip olduğumuz anlarda arzu ettiğimiz kaliteyi ortaya koyamamış olmamızdı. Üzgünüz. Alanyaspor'u tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gelişmekte olan bir takım olduklarının altını çizen Uçar, kötü bir yolda olduklarını düşünmediğini kaydetti. Takımının mücadele etmeye devam ettikçe, oyun kalitesini geliştirdikçe daha iyi sonuçlar alacaklarını ifade eden Uçar, "Buna yürekten inanıyorum ve oyuncularıma olan inancım tam. Önümüzdeki hafta içi oynayacağımız kupa maçıyla birlikte iyi sonuçlar almaya başlayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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