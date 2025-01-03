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        Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, kazanmaları gereken maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 23:39 Güncelleme: 03.01.2025 - 23:39
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        Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, kazanmaları gereken maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

        Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maça istedikleri gibi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Özellikle önde baskıyı yapmaya çalıştıklarını anlatan Uğurlu, "Amacımız rakibi uzun topa yönlendirmekti ve bunda başarılı olduk. Attığımız ilk gol sonrasında öz güvenimiz daha da arttı. Daha fazla mücadele ederek, oyunun kontrolünü elimizde tutarak ve topa daha fazla sahip olarak ilk yarıyı geçirdik." dedi.

        İkinci yarıda bulduğumuz ikinci gol sonrası, oyunun psikolojik anlamda seyrinin biraz değiştiğini belirten Uğurlu, ancak maçın başından sonuna kadar verilen mücadeleden memnun olduğunu ifade etti.

        Uğurlu, bu maçın tıpkı Gaziantep FK, Trabzonspor ve Beşiktaş maçları gibi kazanmaları gereken bir karşılaşma olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

        "Buradan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. İkinci yarıda skor 2-0 olduktan sonra yaptığımız oyuncu değişikliklerine değinmek istiyorum. Aslında rotasyonda kullanabileceğimiz oyuncu sayımız çok fazla değildi. Bunu daha önce de dile getirmiştik. Transfer sezonunda yapacağımız takviyelerle, kadro genişliği ve oyuncu değişiklikleri konusunda daha farklı bir Alanyaspor izleteceğimize inanıyorum."

        - "3 puan bizim için çok önemliydi"

        Uğurlu, Konyaspor maçındaki geçiş oyununu oynamanın çok fazla enerji ve efor gerektirdiğini de dile getirerek, bunu 90 dakikaya yaymanın kolay olmadığını ifade etti.

        Belirli bir süreden sonra yapacakları oyuncu değişiklikleriyle oyunu tutmaya çalıştıklarını dile getiren Uğurlu, "Ancak bu konuda istediğimiz desteği tam anlamıyla alabildiğimizi söyleyemem. Yine de çok mücadele ettiğimiz bir maçın ardından aldığımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Oyuncularımı verdikleri mücadele için tebrik ediyorum, hepsinin ayaklarına sağlık. Çok değerli bir galibiyet oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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