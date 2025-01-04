Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, "Altera Ensemble" ile konser verdi

Reşat Güner ve Tolga Taviş'in ney enstrümanını dahil ederek yaptıkları özgün düzenlemelerle farklı bir boyut kazanan Piazzolla'nın sevilen eserleri, "Altera Ensemble"nin yorumuyla dinleyicilere sunuldu.

Orkestra Şefi ve Besteci Tolga Taviş'in yönettiği konserde, Zibelhan Dağdelen, Rüstem Mustafa, Reşat Güner, Suzan Şenol Sayın, Simge Keskin, Yavuz Akalın, Ege Tokatlı ve Bora Çamoğlu'nun oluşturduğu "Altera Ensemble", ADSO eşliğinde sahne aldı.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

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