Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Alanya100. Yıl Recep Fazlıoğlu
Hakemler: Burhan İlhan, Sadık Canyurt
On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Ahmetcan Büyükgöz, Uğur Kılınç (Burak Çevik, Fatih Yörümez, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Halil Kurtuluş, İsmail Koçak )
Galatasaray HDI Sigorta: Patry, Zaytsev, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Kovar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu)
Setler: 25-22, 20-25, 16-25, 26-24, 13-15
Süre: 146 dakika (33, 28, 29, 35, 21)
ANTALYA
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