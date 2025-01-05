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        Antalya sahillerinde yeni yılın ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı

        Antalya'da yeni yılın ilk hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 15:01 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:29
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        Antalya sahillerinde yeni yılın ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı
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        Antalya'da yeni yılın ilk hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 ve nem oranının yüzde 67 ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarına akın etti.

        Kent sakinleri ve tatilcilerin bazıları sahilde güneşlendi, bazıları ise denize girdi.

        Birçok kişi ise sahil bandında yürüyüş yapıp, oltayla balık tutmaya çalıştı.

        Bazı adrenalin tutkunları da Varyant mevkisinde yamaç paraşütü yaptı.

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