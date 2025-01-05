Antalya sahillerinde yeni yılın ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı

Bazı adrenalin tutkunları da Varyant mevkisinde yamaç paraşütü yaptı.

Birçok kişi ise sahil bandında yürüyüş yapıp, oltayla balık tutmaya çalıştı.

Kent sakinleri ve tatilcilerin bazıları sahilde güneşlendi, bazıları ise denize girdi.

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 ve nem oranının yüzde 67 ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarına akın etti.

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