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        Görme engelliler sosyal yaşamlarında karşılaştıkları sorunları "GÖRSİM" projesiyle aşacak

        EMİNE ZEHRA ÜNAL - Antalya'da görme engelli bireyler, günlük hayatta karşılaştıkları problemlere yönelik hazırladıkları "Görünenin Ötesinde Gönüllerin Merkezi (GÖRSİM)" projesiyle, kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:23 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:23
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        Görme engelliler sosyal yaşamlarında karşılaştıkları sorunları "GÖRSİM" projesiyle aşacak
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        EMİNE ZEHRA ÜNAL - Antalya'da görme engelli bireyler, günlük hayatta karşılaştıkları problemlere yönelik hazırladıkları "Görünenin Ötesinde Gönüllerin Merkezi (GÖRSİM)" projesiyle, kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

        Genel merkezi Antalya'da bulunan Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği öğrencileri tarafından geçen yıl hayata geçirilen proje, bireylerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmayı ve sosyal hayata hazır hale getirmeyi amaçlıyor.

        İçişleri Bakanlığı desteğiyle uygulamaya konulan proje kapsamında, yapay zeka destekli veri sistemiyle görme engelli bireylerin ihtiyaç duydukları ve gelişim sağlamak istedikleri alanlar belirleniyor.

        Görme engelli bireyler, talep ettiklerini veya belirlenen alanlarda Bilgi Bahçesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki eğitim programlarına katılıyor.

        Bu kapsamda bir yıl sürecek projeye katılan 94 görme engelli birey, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 6 eğitmen eşliğinde girişimcilik, matematik, baston kullanımı, vücut dili, nitelikli imza atabilme, Braille alfabesi, satranç, ritim, goalball ve tiyatro gibi alanlarda eğitim alıyor.

        - "Sahada birebir karşılaştıkları sorunları ortaya koydular"

        Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Özgür Koca, AA muhabirine, görme engellilerin günlük hayatta karşılaştığı sorunların çözüme kavuşması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Projeyle engelli bireylerin istihdamına da katkı sağlayacaklarını belirten Koca, şöyle konuştu:

        "GÖRSİM ismini verdiğimiz sosyal inovasyon merkezi, sürekli olarak sorun ve çözüm odaklı çalışmayı hedeflemektedir. Bu proje sonunda birçok görme engelli bireyin istihdam alanında karşılaştıkları sorunlar çözülecek. Amacımız, girişimci ruha sahip görme engelli bireylerin bütün eksiklerini tamamlayarak onları topluma kazandırmak."

        Koca, proje kapsamında dernekteki görme engelli bireylerin kendi eğitim ihtiyaçlarını belirlediklerini ve buna yönelik çalışma yaptıklarını kaydetti.

        Projenin en önemli özelliğinin, zorluklara tanıklık eden bireyler tarafından hayata geçirilmesi olduğuna işaret eden Koca, görme engellilerin hayattaki zorlukları aşması ve sosyalleşmesinde ailelerinin de önemli rol oynadığını vurguladı.

        Görme engellilerin erken yaşlarda bu tür eğitimlere başlamaları gerektiğini aktaran Koca, "Yaşı kaç olursa olsun, her görme engellinin burada öğreneceği şeyler var. Lütfen çocuklarınızı evlere hapsetmeyin. Bu konuda görev ailelere düşüyor. Çocuklar eğitim konusunda zaman kaybetmesin." ifadelerini kullandı.

        - "Eğitimlerin okulda ve sosyal hayatımda çok faydası oldu"

        Merkezde eğitim gören görme engelli Samet Aznaz ise projenin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

        Aldığı eğitimin, hayatındaki etkisini gözlemlediğini belirten Aznaz, "Proje kapsamında aldığım eğitimlerin okulda ve sosyal hayatımda çok faydası oldu. Ben baston kullanmak zorundayım, bu proje sayesinde baston eğitimi aldım. Ayrıca mutfak eğitimleri de alıyoruz. Görme engelli bir bireyin çay yapabilmesi, yemek yapabilmesi, fırını çalıştırabilmesi bile çok önemli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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