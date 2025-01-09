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        Antalya'da suç örgütü sanıkları yargılanıyor

        Antalya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:54 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:54
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        Antalya'da suç örgütü sanıkları yargılanıyor
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        Antalya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Onur D, Mustafa G. ve Taner K. ile tutuksuz sanıklar M.B, Ö.H, M.B, V.Y, B.E.T, B.G, A.M. ve M.C. katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Duruşmada söz verilen sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

        Müştekilerden S.Ç. ise sanıklarla arasında herhangi bir husumetinin bulunmadığını, karakolda verdiği ifadeyi hatırlamadığını ifade ederek, şikayetçi olmadığını söyledi.

        - Mütalaada 2 sanığa hapis talebi

        Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan Onur D'nin "yağma" ve "tehdit", Mustafa G'nin "yağmaya teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

        Savcı tutuklu sanık Taner K. ile tutuksuz sanıklar M.B, Ö.H, M.B, V.Y, B.E.T, B.G, A.M. ve M.C'nin ise tüm suçlamalardan beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti Onur D, Mustafa G. ve Taner K'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Konyaaltı ilçesinde 260 konut, 40 apart dairesinden oluşan bir rezidanstaki birden çok yabancının dairesini baskı ve cebir yoluyla kullandırmadıkları, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları iddiasıyla Onur D'nin elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgüne yönelik 6 Mart 2024'te operasyon düzenlenmişti.

        Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, 3'ü ise savcılıkça salıverilmişti.

        11 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malın alınmasına karşı koymama mecbur kılmak suretiyle yağma", "mala zarar verme", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

        Yargılamanın ilk duruşmasında tutuklu 7 sanıktan 5'i tahliye edilirken, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine Taner K. yeniden tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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