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        Antalya'da atış poligonunda silahın ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde poligonda atış yapıldığı sırada silahın ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:18 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:18
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        Antalya'da atış poligonunda silahın ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde poligonda atış yapıldığı sırada silahın ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sarısu Mahallesi'ndeki özel poligona gelen müşteri Mahmut K.Y. (24), atış yapmak için eğitmen Ahmet P'den (51) yardım aldı.

        Eğitmen, silah ve atış hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra silahı Mahmut K.Y'ye verdi.

        Bu sırada silahın ateş alması sonucu eğitmen ile Mahmut K.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Bu arada olay, poligonun güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, eğitmenin bilgilendirme yaptıktan sonra Mahmut K.Y'ye verdiği silahın ateş alması ve ikisinin yaralanması görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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