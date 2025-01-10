Antalya'da atış poligonunda silahın ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde poligonda atış yapıldığı sırada silahın ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sarısu Mahallesi'ndeki özel poligona gelen müşteri Mahmut K.Y. (24), atış yapmak için eğitmen Ahmet P'den (51) yardım aldı.

Eğitmen, silah ve atış hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra silahı Mahmut K.Y'ye verdi.

Bu sırada silahın ateş alması sonucu eğitmen ile Mahmut K.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada olay, poligonun güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, eğitmenin bilgilendirme yaptıktan sonra Mahmut K.Y'ye verdiği silahın ateş alması ve ikisinin yaralanması görülüyor.