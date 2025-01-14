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        Normal doğumu teşvik için ebelere yönelik eğitimlere başlandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Antalya'da düzenlenen eğitim başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:46 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:46
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        Normal doğumu teşvik için ebelere yönelik eğitimlere başlandı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Antalya'da düzenlenen eğitim başladı.

        "Eğitici Eğitimi- Ebelik Normal Doğum Bilgi ve Beceri Arttırma ve Afete Hazır Olunuş Eğitimi"ne 12 eğitmen, 81 ilden 300 ebe ve 39 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ile Sağlık Bakanlığından idari ve teknik personel katıldı.

        Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce "E8. Ebelik Eğitimlerinin Güçlendirilmesi" alt eylem planı kapsamında düzenlenen eğitimde, tecrübe paylaşımı, hukuksal boyutu başta olmak üzere farklı başlıklarda sunumlar gerçekleştirildi. Programda simülasyon eğitimine de yer verildi.

        Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, doğumun hastalık hali değil, yaşamın doğal bir parçası olduğunu söyledi.

        Gerekli olmayan durumlarda sezaryenle doğumun, anne ve bebek sağlığını olumsuz etkileyebildiğini belirten Ceviz, "Ağrıya ve acıya duyulan korku nedeniyle annelerin sezaryene yönelmeleri, hayata geliş mucizesini en doğal şeklinde yaşamalarına engel oluyor. Normal doğumun teşviki ve sezaryen oranlarının azaltılmasıyla toplumun uzun vadeli sağlık hedeflerine ulaşmasına yönelik multidisipliner çalışma yapıldı." diye konuştu.

        Ceviz, kamu hastanelerinde Temmuz 2024'te 426 olan gebe okulunun 434'e, aynı tarihte 132 olan "Anne Dostu Hastane" sayısının 152'ye yükseltildiğini kaydetti.

        Çalışmaların önemine değinen Ceviz, şöyle konuştu:

        "Sağlık tesislerinde normal doğumun teşvikine yönelik usul ve esaslar, Bakanlık makamından alınan onayla 1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe konuldu. Bakanlığımıza bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan kadın hastalıkları ve doğum, ana dal ve yan dal uzmanlarının asistanları ve ebelerin ek ödemelerine normal doğum teşvik ek puanı getirildi."

        - Yıl sonuna kadar 5 bin 639 ebeye eğitim verilecek

        Ceviz, "Her Gebeye Ebe" uygulaması kapsamında ebe odaları ve polikliniklerin açılmasına yönelik saha çalışmalarının olduğunu hatırlatarak, mevcutta 39 ilde 106 ebe polikliniğinde hizmet verildiğini belirtti.

        Sezaryene yönelik takip ve değerlendirmelerin yapılması konusunda da çalışma olduğunu bildiren Ceviz, eğitimler sayesinde 2024'te 132 hastanede 281 sezaryen sonrası normal doğum gerçekleştiğini vurguladı.

        İlk etapta 300 alanında uzman ebeye eğitim verileceğini, yıl sonuna kadar ise 5 bin 639 ebenin eğitime tabi tutulacağını aktaran Ceviz, "Ebe merkezli bakıma dayalı sağlık hizmeti sunulması, ebe-kadın doğum uzmanı işbirliği modeliyle sezaryen oranlarının azaltılması ve ebelerimizin bilgilerinin tazelenmesi için bu eğitimleri önemsiyoruz." diye konuştu.

        Ceviz, deprem, sel, yangın gibi afetlerde de sağlık hizmetinin aksamaması, en zor şartta da doğum hizmetinin verilmesi için afet anında doğum simülasyon eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.

        Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan'ın da katıldığı programda, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Asibe Özkan da eylem planını anlattı, akademisyenler sunum yaptı.

        Eğitim, 16 Ocak'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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