Antalya'da 49 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ekipler çalışma kapsamında, hakkında "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 49 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.Y'nin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

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