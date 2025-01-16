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        Antalya'da mantar toplarken kayalıktan düşen kişi askeri helikopterle kurtarıldı

        Antalya'da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kayalıktan düşerek yaralanan kişi, havadan ve karadan yürütülen 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:31
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        Antalya'da mantar toplarken kayalıktan düşen kişi askeri helikopterle kurtarıldı
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        Antalya'da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kayalıktan düşerek yaralanan kişi, havadan ve karadan yürütülen 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

        Manavgat ile Akseki ilçeleri arasındaki Oymapınar Barajı mevkisine arkadaşı N.G. ile mantar toplamaya giden E.D, dönüşe geçtiklerinde kayalıktan düşerek yaralandı.

        Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, E.D'nin vücudunda kırıklar olduğunu tespit etti.

        Bulunduğu nokta sarp olduğu için yaralının alınması için Konya'dan askeri helikopter gönderildi.

        Havadan ve karadan yürütülen 7 saatlik çalışmayla kurtarılan yaralı, askeri helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. ​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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