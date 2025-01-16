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        Alanya'da 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:44
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        Alanya'da 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler çalışma kapsamında, hakkında "cinsel saldırı" suçundan kesinleşmiş 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.K'nin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

        Bulunduğu adres belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        A.K, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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