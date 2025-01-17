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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:40 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:40
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Alanya100. Yıl Recep Fazlıoğlu

        Hakemler: Recep Karakoç, Halid Cerit

        On Hotels Alanya Belediyespor: Halit Kurtuluş, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Onur Günaydı (Fatih Yörümez, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan)

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Nikula, Umut Durur, Hakan Polat, Enis Ali Ay, Masliev, Egecan Avcıl (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Berkün Eber Üstündağ, Emre Çevik, Burhan Zorluer, Ali Eren Öztürk)

        Setler: 25-19, 25-17, 25-18

        Süre: 83 dakika (27, 25, 31)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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