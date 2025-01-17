Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Alanya100. Yıl Recep Fazlıoğlu
Hakemler: Recep Karakoç, Halid Cerit
On Hotels Alanya Belediyespor: Halit Kurtuluş, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Onur Günaydı (Fatih Yörümez, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Nikula, Umut Durur, Hakan Polat, Enis Ali Ay, Masliev, Egecan Avcıl (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Berkün Eber Üstündağ, Emre Çevik, Burhan Zorluer, Ali Eren Öztürk)
Setler: 25-19, 25-17, 25-18
Süre: 83 dakika (27, 25, 31)
ANTALYA
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