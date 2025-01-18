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        Antalya'da KEMİAD 5. Açık Masa Tenisi Festivali başladı

        Antalya'da Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Açık Masa Tenisi Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 15:07 Güncelleme: 18.01.2025 - 15:07
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        Antalya'da KEMİAD 5. Açık Masa Tenisi Festivali başladı
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        Antalya'da Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Açık Masa Tenisi Festivali başladı.

        Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına düzenlenen organizasyon, Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

        Farklı yaş gruplarında kadınlar ve erkekler kategorilerinde yapılan organizasyona, Türkiye'nin çeşitli illerinden 145 sporcu katılıyor.

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, festivalin ilçe tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

        KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez ise yaklaşık 100 sporcunun Antalya'dan, diğer 45 sporcunun ise çeşitli illerden organizasyona katıldığını kaydetti.

        Tüm sporculara başarılar dileyen Sönmez, "Festivalimizi bu yıl Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına düzenliyoruz. Geçtiğimiz ay Aker ve silah arkadaşlarını Kemer'de andık. Organizasyonumuzun sonunda ödülleri de Mustafa Ertuğrul Aker anısına vereceğiz." diye konuştu.

        Organizasyonun açılış müsabakası Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş ve KEMİAD Başkanı Sönmez arasında yapıldı.

        Festival yarın sona erecek.

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