Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Marzena Diakun ve Andrei Lonita'yı ağırladı

ADSO keman sanatçısı Olgu Kızılay'ın başkemancı olarak yer aldığı konserde, Romanyalı Viyolonsel Sanatçısı Andrei Lonita, besteci Antonin Dvorak'ın Op. 104 Viyolonsel konçertosunu sanatseverler için seslendirdi.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

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