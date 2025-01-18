Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, "Üflemeli Çalgılar Konseri" verecek

Konserde ayrıca Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" ve Gaetano Donizetti'nin "Don Pasquale" uvertürlerinin de üflemeli çalgılar için düzenlemeleri dinleyicilere sunulacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 24 Ocak'ta saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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