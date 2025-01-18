Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, "Üflemeli Çalgılar Konseri" verecek

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Üflemeli Çalgılar Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 15:20 Güncelleme: 18.01.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, "Üflemeli Çalgılar Konseri" verecek
        ABONE OL

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Üflemeli Çalgılar Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 24 Ocak'ta saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Orkestra Şefi Hakan Şensoy'un yöneteceği konserde, flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları solist olarak sahnede olacak.

        Sanatçı Bayramoğulları, Amerikalı besteci Eugene Magalif'in "Romance" isimli eserini ve flüt konçertosunun düzenlenen versiyonunu seslendirecek.

        Konserde ayrıca Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" ve Gaetano Donizetti'nin "Don Pasquale" uvertürlerinin de üflemeli çalgılar için düzenlemeleri dinleyicilere sunulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Türkiye'de sayıları 3 bin civarında! Burdur'da görüldü
        Türkiye'de sayıları 3 bin civarında! Burdur'da görüldü
        İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri
        İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Marzena Diakun ve Andrei Lonita'yı ağırl...
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Marzena Diakun ve Andrei Lonita'yı ağırl...
        Antalya'da KEMİAD 5. Açık Masa Tenisi Festivali başladı
        Antalya'da KEMİAD 5. Açık Masa Tenisi Festivali başladı
        Antalya'da sömestir tatili yoğunluğu; Konyaaltı Sahili doldu
        Antalya'da sömestir tatili yoğunluğu; Konyaaltı Sahili doldu
        Antalya'da geleneksel "Kumluca Folklorik Deve Gösterisi" yapılacak
        Antalya'da geleneksel "Kumluca Folklorik Deve Gösterisi" yapılacak
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Korkuteli-Elmalı yolunun açılışını y...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Korkuteli-Elmalı yolunun açılışını y...
        Antalya'da yol kenarında ölü vaşak bulundu
        Antalya'da yol kenarında ölü vaşak bulundu