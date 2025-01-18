Antalya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çoban Koyu mevkisinde Sahil Güvenlik Botu ile Kaş İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kara üzerinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

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