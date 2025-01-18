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        Antalya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 20:20 Güncelleme: 18.01.2025 - 20:23
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        Antalya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çoban Koyu mevkisinde Sahil Güvenlik Botu ile Kaş İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kara üzerinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada 11'i çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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