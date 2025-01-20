Turizm tedarikçileri yeni sezona hazırlanıyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Turizm tesislerinin satın alma yöneticileri, çalışanların işini kolaylaştıracak, misafir memnuniyetini artıracak ve sürdürülebilirliği sağlayacak trend ürünlerle 2025 sezonuna hazırlanıyor.

Antalya'da Kundu Turizm Merkezindeki bir otelde 15-18 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Turizm Tedarik Buluşması, yerli ve yabancı sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Buluşma kapsamında turizm tesislerinde restorandan odalara, spa merkezlerinden havuzlara, sahil şeridinden peyzaja kadar farklı alanlarda kullanılan ekipmanlar, ürünler sergilendi.

Çalışanların işini kolaylaştıracak robotlar, misafir memnuniyetini artıracak yeni trendler, karbon ayak izini azaltacak teknoloji ürünleri ile yapay zeka uygulamaları katılımcıların ilgisini çekti.

Tesislerindeki eksiklikleri gidermek, farklılıklar kazandırmak, maliyetleri düşürmek isteyen satın alma yöneticileri, kendilerine avantaj sağlayan ürünleri inceledi.

- Misafirin memnuniyetini artıracak, personelin işini kolaylaştıracak ürünler revaçta

Turizm Profesyonel Oluşum Platformu Başkanı Bülent Bilgiç, AA muhabirine, Türkiye'nin turizmde emin adımlarla ilerlediğini ve kalıcı başarılara imza attığını söyledi.

Turizmin ülke ekonomisinde önemli paya sahip olduğunu ve 60'tan fazla sektörü de etkilediğini vurgulayan Bilgiç, Antalya'nın da "turizmin başkenti" olması dolayısıyla burada buluştuklarını belirtti.

Buluşmaya Azerbaycan, KKTC, Kazakistan başta olmak üzere yurt dışından yoğun katılım olduğunu ifade eden Bilgiç, yurt içinden de ülke ekonomisine katma değer sağlayan firmaların satın alma yöneticileri, genel müdürleri ve otel sahiplerini ağırladıklarını kaydetti.

Etkinliğin sektöre önemli katkı sunduğunu dile getiren Bilgiç, "Turizm tedarikçileri, yeni teknikleri, ürünleri fiyatlarına göre değerlendirme imkanına kavuşuyorlar. Doğru firmaları doğru alıcılarla buluşturuyoruz. Aslında bir kamp oluşturuyoruz. Burada düzenlenen panellerle de yenilikler hakkına bilgi paylaşımı yapıyoruz." dedi.

Bilgiç, turizm sektörünün sürdürülebilirlik konusuna artık daha fazla yöneldiğini ve bu alanda yatırımlar yaptığını söyledi.