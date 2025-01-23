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        Doğum gününü nakledilen yeni karaciğeriyle kutladı

        Antalya'da karaciğer nakledilen hasta, tedavisine devam edilen hastanede 50'inci yaşını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:27
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        Doğum gününü nakledilen yeni karaciğeriyle kutladı
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        Antalya'da karaciğer nakledilen hasta, tedavisine devam edilen hastanede 50'inci yaşını kutladı.

        İbrahim Kocabıyık, bazı şikayetleri nedeniyle 7 yıl önce hastaneye başvurdu.

        Karaciğer yağlanması olduğu tespit edilen ve bir süre sonra rahatsızlıkları ilerleyen Kocabıyık'a nakil önerildi.

        Durumu ağırlaşan Kocabıyık, Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Nakil listesinde olan hastaya, Antalya Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 25 yaşındaki gencin bağışlanan karaciğeri nakledildi.

        Merkezin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından yapılan operasyon sonrası hastanede tedavisine devam edilen Kocabıyık'ın yakınları ve sağlık ekibi, odasını balonlarla süsleyip, sürpriz doğum günü organize etti.

        Nakilden sonraki yeni hayatını ve 50'inci yaşını mum üfleyerek kutlayan Kocabıyık, yapılan sürprizden mutlu olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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