Antalya'da öğrenciler sömestr tatilini Serik Bilim Köyü'nde geçiriyor

Antalya'da yarıyıl tatiline giren öğrenciler için Serik Bilim Köyü'nde "Tatilde harekete geçelim" etkinliği başlatıldı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi ekipleri, sömestr tatilinde öğrencilerin eğitici ve öğretici bir ortamda vakit geçirmesi için Serik Bilim Köyü'nün kapılarını öğrencilere açtı.

"Tatilde harekete geçelim" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, doğayla iç içe gerçekleştirilen atölyelerde, eğitimler ve spor aktiviteleriyle yeni arkadaşlar edinip sosyal çevrelerini genişletme imkanı buluyor.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, ara tatilde öğrencileri sosyalleştirip, eğlenceli zaman geçirmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Öğrencilerden Beren Pekmezci de çok güzel vakit geçirdiklerini kaydetti. Doğayla iç içe olduklarını anlatan Pekmezci, yeni arkadaşlarla huzurlu bir ortamda çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bilim Köyü'nde çocukların keyifli zaman geçirmesi için düzenlenen günübirlik etkinlikler için başvurular antalya.bel.tr adresinden yapılıyor.

Etkinlik, 31 Ocak tarihine kadar devam edecek.​​​​​​​