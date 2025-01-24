Antalya'da kick boks şampiyonasındaki kavgaya ilişkin yakalanan 5 kişi serbest bırakıldı
Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün Antalya Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada çıkan kavgada 4 hakemin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kavgada yaralanan 4 hakemin ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Antalya'da 73 ilden 4 bin 500 sporcunun katılımıyla süren şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.
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