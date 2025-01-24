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        Antalya'da kick boks şampiyonasındaki kavgaya ilişkin yakalanan 5 kişi serbest bırakıldı

        Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:35 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:35
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        Antalya'da kick boks şampiyonasındaki kavgaya ilişkin yakalanan 5 kişi serbest bırakıldı
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        Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dün Antalya Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada çıkan kavgada 4 hakemin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kavgada yaralanan 4 hakemin ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

        Antalya'da 73 ilden 4 bin 500 sporcunun katılımıyla süren şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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