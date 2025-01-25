Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, "Üflemeli Çalgılar Konseri" verdi

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Üflemeli Çalgılar Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sundu.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen konseri Orkestra Şefi Hakan Şensoy yönetti.

Konserde, flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları solist olarak sahne aldı.

Sanatçılar sahnede Amerikalı besteci Eugene Magalif'in "Romance" isimli eserini ve Magalif'in ADSO üflemeli çalgılar orkestrası ile Bayramoğulları için özel olarak düzenlediği flüt konçertosunu seslendirdi.

Konserde ayrıca Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" ve Gaetano Donizetti'nin "Don Pasquale" uvertürlerinin üflemeli çalgılar için düzenlemeleri de icra edildi.

Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konser, sanatseverlerden tam not aldı.