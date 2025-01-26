Antalya'da deve güreşi düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde geleneksel deve güreşi yapıldı.

İlçe Belediyesi ev sahipliğinde, Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği ile Kumluca Eğitim Vakfı (KUMEV) tarafından Toptaş Arena'da düzenlenen etkinlikte, Antalya'nın yanı sıra Muğla, Aydın ve Denizli'den getirilen yaklaşık 120 deve güreştirildi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği güreşte, develer rakiplerine üstünlük sağlamak için kıran kırana mücadele etti. Bazı develer rakiplerinden kaçarken bazılarını ise görevliler ayırmakta güçlük çekti.

KUMEV yararına düzenlenen güreşte, derece alan deve sahiplerine kupa, madalya ve hediyeler verildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, deve güreşinin bölgede ilgi gördüğünü söyledi.

Etkinlikle kültürü de yaşattıklarını anlatan Avcıoğlu, "Burada sadece deve gösterisi izlemiyoruz, aynı zamanda geçmişimize, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkıyoruz. Deve gösterileri, halkımızın birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren bir gelenektir. Ayrıca bu etkinlik, Kumluca Eğitim Vakfı yararına düzenlendi. Eğitime destek olmak ve çocuklarımızın geleceğine katkı sağlamak bizler için önemli." diye konuştu.

Deve güreşini, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş izledi.