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        Antalya'da "Anonymous" maskesi ve oyuncak silahlarla vatandaşları korkutan 4 kişi yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde bilgisayar korsanı grubu "Anonymous" maskesi takarak oyuncak silahlarla çevredekileri korkutan ve çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 13:07 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:07
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        Antalya'da "Anonymous" maskesi ve oyuncak silahlarla vatandaşları korkutan 4 kişi yakalandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde bilgisayar korsanı grubu "Anonymous" maskesi takarak oyuncak silahlarla çevredekileri korkutan ve çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 4 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi Salı Pazarı civarında dün akşam saatlerinde motosikletle seyir halindeki maskeli 2 kişinin çevredeki vatandaşlara silah doğrulttuğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin araştırmasında, yüzlerini bilgisayar korsanı grubu "Anonymous" maskesi ile gizleyen 2 kişinin, ellerindeki silahla vatandaşları korkuttukları anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan da paylaştıkları belirlendi.

        Harekete geçen ekipler, silah ve maske ile motosiklette ilerleyen S.K (18) ve G.A (18) ile diğer motosikletten bu kişilerin görüntülerini kaydederek sosyal medyada paylaştıkları tespit edilen Y.Y (19) ile M.Ç'yi (17) yakaladı.

        Yapılan incelemede silahların oyuncak olduğu anlaşıldı.

        Polis merkezine götürülerek ifadeleri alınan şüpheli 4 kişi hakkında "Halkı korku ve paniğe sevk etme" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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