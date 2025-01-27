SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşları nefesleri kesti

SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar devam edecek.

Sahil bandında alçak uçuş yapan SOLOTÜRK'ün, yaptığı akrobasi hareketleri nefes kesti. Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda vatandaş ve yabancı turist, gösteriyi izledi, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında öğleden önce ve sonra Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarından eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.