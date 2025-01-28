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        ANSİAD üyeleri, "Küresel dönüşümü ve yapay zekayı" değerlendirdi

        Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) üyeleri "Küresel Dönüşüm ve Yapay Zeka Çağı'nda Avrupa'nın Geleceği ve Türkiye'nin Kaderi" konusunu değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 22:28 Güncelleme: 28.01.2025 - 22:37
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        ANSİAD üyeleri, "Küresel dönüşümü ve yapay zekayı" değerlendirdi
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        Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) üyeleri "Küresel Dönüşüm ve Yapay Zeka Çağı'nda Avrupa'nın Geleceği ve Türkiye'nin Kaderi" konusunu değerlendirdi.

        ANSİAD 2025 yılı ikinci olağan toplantısı kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi.

        Toplantıya konuk konuşmacı olarak katılan Brüksel Forward 1919 Global Stratejik Danışmanlık ve European AI Hub Kurucusu Kader Sevinç, "Küresel Dönüşüm ve Yapay Zeka Çağı'nda Avrupa'nın Geleceği ve Türkiye'nin Kaderi" konusunda değerlendirmede bulundu.

        Dünyanın önemli değişim sürecinden geçtiğini dile getiren Sevinç, yeni oluşumda Avrupa Birliği'nin, ABD'nin ve yeni aktörlerin kendilerine bir yer teşkil etmeye çalıştığını kaydetti.

        Toplantıya ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek ile üyeler katıldı.

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        Galeri

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