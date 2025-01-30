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        "Bisiklet Grand Prix Antalya" 1 Şubat'ta yapılacak

        Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarış Serisi'nin ilki Grand Prix Antalya, 1 Şubat'ta Alanya'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:29
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        "Bisiklet Grand Prix Antalya" 1 Şubat'ta yapılacak
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        Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarış Serisi'nin ilki Grand Prix Antalya, 1 Şubat'ta Alanya'da yapılacak.

        Fraport TAV Antalya Havalimanı ana sponsorluğundaki yarışlara Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden takımların yanı sıra Türkiye'den de sporcular katılacak.

        Grand Prix Antalya'nın ardından 2 Şubat'ta Alanya ilçesinde Kriteryum Yarışı düzenlenecek.

        Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı, yaptığı açıklamada, Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarış Serisi'nin 6 Nisan'a kadar çeşitli organizasyonlarla devam edeceğini belirtti.

        Yarış serisinin Antalya'nın spor turizmi hareketine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Özkırmızı, "Yarışlar sayesinde hem Antalya'nın, Alanya'nın tanıtımı olacak hem de kış turizminde kentte hareketlilik sağlayacak. Çok sayıda önemli sporcu bu dönemde Antalya'da pedal çevirecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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