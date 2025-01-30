"Bisiklet Grand Prix Antalya" 1 Şubat'ta yapılacak

Yarış serisinin Antalya'nın spor turizmi hareketine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Özkırmızı, "Yarışlar sayesinde hem Antalya'nın, Alanya'nın tanıtımı olacak hem de kış turizminde kentte hareketlilik sağlayacak. Çok sayıda önemli sporcu bu dönemde Antalya'da pedal çevirecek." dedi.

Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı, yaptığı açıklamada, Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarış Serisi'nin 6 Nisan'a kadar çeşitli organizasyonlarla devam edeceğini belirtti.

Fraport TAV Antalya Havalimanı ana sponsorluğundaki yarışlara Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden takımların yanı sıra Türkiye'den de sporcular katılacak.

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