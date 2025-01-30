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        Antalya'da dağlık alanlarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

        Antalya'nın Demre ilçesinde ayrı dağlık alanlarda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:59 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:06
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        Antalya'da dağlık alanlarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
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        Antalya'nın Demre ilçesinde ayrı dağlık alanlarda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Köşkerler Mahallesi Dere mevkisinde dağlık alanda keçinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

        Sarp arazide yaklaşık 300 metre yükseklikte 3 gündür mahsur kaldığı değerlendirilen keçiye ulaşan ekipler, ipli istasyon sistemi kurdu. Sedyeye bağlanan keçi aşağıya indirdi.

        Yavu Mahallesi Kyaneai Antik Kenti'nin bulunduğu bölgede kayalık alanda mahsur kalan başka bir bir keçi de ekiplerce kurtarıldı.

        Keçiler sahiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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