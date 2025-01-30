Antalya, uluslararası pickleball turnuvasına ev sahipliği yapıyor

Türkiye'de düzenlenen ilk resmi uluslararası pickleball turnuvası olduğunu aktaran Güngör, "Antalya'da inşa edilen profesyonel kapalı pickleball kortları, Türkiye'nin spor altyapısındaki gelişmişliğini ve uluslararası spor merkezi olma vizyonunu gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Polonya, İngiltere, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere 11 ülkeden 60 sporcunun katıldığını belirten Güngör, üç kategoride dereceye girecek 8 sporcuya para ödülü verileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.