Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan 9 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Nihat ve Ayfer Gökçe çiftinin evlerindeki yangın maddi hasara yol açarken, çiftin yangın sırasında dışarıda oldukları öğrenildi.
Polis ekipleri yangının ardından çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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