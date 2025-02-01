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        Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 17:53 Güncelleme: 01.02.2025 - 17:53
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        Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleşti.

        Isınma hareketlerinin ardından, futbolcular iki grup halinde top kapma çalışması yaptı.

        Antrenmanı çıkış koşularıyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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