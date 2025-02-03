Antalya'da usulsüz taşınan 300 kilogram sakatata el konuldu

Piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki bağırsağa el koyan ekipler, otobüs firmasına da ilgili kanun gereğince cezai işlem uyguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince, şehirlerarası otobüs terminalinde gerçekleştirilen kontrollerde, Şanlıurfa'dan otobüsle usulüne aykırı şekilde taşınan 3 çuval bağırsak tespit edildi.

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