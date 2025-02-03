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        Antalya'da usulsüz taşınan 300 kilogram sakatata el konuldu

        Şanlıurfa'dan otobüsle Antalya'ya gönderilen yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki 3 çuval sakatata el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:09
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        Antalya'da usulsüz taşınan 300 kilogram sakatata el konuldu
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        Şanlıurfa'dan otobüsle Antalya’ya gönderilen yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki 3 çuval sakatata el konuldu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince, şehirlerarası otobüs terminalinde gerçekleştirilen kontrollerde, Şanlıurfa'dan otobüsle usulüne aykırı şekilde taşınan 3 çuval bağırsak tespit edildi.

        Piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki bağırsağa el koyan ekipler, otobüs firmasına da ilgili kanun gereğince cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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