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        Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:32
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        Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Uncalı Mahallesi, 1218 Sokak'ta bulunan apartmanın sekizinci katından yoğun bir şekilde dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

        İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre, yangının, ikamette yalnız yaşayan Nezire Bostan'ın (80) aynı sitede oturan oğlunun yanına gittiği sırada mutfak bölümündeki ocakta unuttuğu yağdan kaynaklandığı öğrenildi.

        Sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı ayakta tedavi edilen apartman sakinlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polisin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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