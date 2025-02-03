Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı ayakta tedavi edilen apartman sakinlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

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