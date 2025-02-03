Serik'te tüpten sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde bir restoranda mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir restoranda mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi Burmahancı Caddesi'ndeki restoranda mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan Hüseyin G. ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, patlama sonucu hasar oluşan mutfakta çalışma yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.