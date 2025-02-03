Antalyaspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Sipay Bodrum FK ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Sipay Bodrum FK ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketlerinin ardından pas, çabukluk çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Akdeniz ekibi, Sipay Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
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