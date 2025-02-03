Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Sipay Bodrum FK ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 18:00 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL

        Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Sipay Bodrum FK ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketlerinin ardından pas, çabukluk çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

        Akdeniz ekibi, Sipay Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorba için tutuklama kararı!
        Zorba için tutuklama kararı!
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Batı Akdeniz'den ocak ayında 245,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Batı Akdeniz'den ocak ayında 245,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Alanyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
        77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin hazırlık toplantısı yapıldı
        77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin hazırlık toplantısı yapıldı
        Antalya'da öğrenciler Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun anlatıldığı "...
        Antalya'da öğrenciler Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun anlatıldığı "...
        Antalya'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Antalya'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu