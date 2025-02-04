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        Antalyaspor kupada Bodrum FK'ye konuk olacak

        Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:01
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        Antalyaspor kupada Bodrum FK'ye konuk olacak
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        Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

        Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak.

        Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp, özel uçakla Bodrum'a gidecek.

        Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Onvo Antalyaspor'un başındaki ilk kupa müsabakası özelliği taşıyan Bodrum FK maçında, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Emre Uzun, Deni Milosevic ve Burak İngenç forma giyemeyecek.

        Kupaya 4. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, sahasında Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 yenerek tur atladı. Beşinci eleme turunda deplasmanda Muşspor ile karşılaşan, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Akdeniz temsilcisi, adını grup aşamasına yazdırdı.

        Antalyaspor, gruptaki ilk maçında sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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