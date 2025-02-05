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        Antalya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı

        Antalya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:53 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:53
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        Antalya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı
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        Antalya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte 2 kişiye ait minibüsün kundaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekipler, olayı yurt dışında bulunan Z.A'nın elebaşı olduğu "Çirkinler" adlı suç örgütü üyelerinin yaptığını tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda olaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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