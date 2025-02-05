Antalya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı
Antalya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Antalya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte 2 kişiye ait minibüsün kundaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, olayı yurt dışında bulunan Z.A'nın elebaşı olduğu "Çirkinler" adlı suç örgütü üyelerinin yaptığını tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda olaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.
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