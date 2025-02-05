Antalya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca ele geçirildi.

Ekipler, olayı yurt dışında bulunan Z.A'nın elebaşı olduğu "Çirkinler" adlı suç örgütü üyelerinin yaptığını tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte 2 kişiye ait minibüsün kundaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.