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        Antalya'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 22:55 Güncelleme: 05.02.2025 - 22:55
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        Antalya'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        H.Ç'nin yönetimindeki 07 BKV 666 plakalı otomobil, Kum Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda Ş.G'nin kullandığı 07 BTF 921 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarında yolcu olarak bulunan H.G. ve D.Ç. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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