Antalya'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.Ç'nin yönetimindeki 07 BKV 666 plakalı otomobil, Kum Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda Ş.G'nin kullandığı 07 BTF 921 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarında yolcu olarak bulunan H.G. ve D.Ç. yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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