Antalya'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Akçaalan Mahallesi 4227 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan 3 kişi, komşularının yardımıyla dışarı çıktı.

Dumandan etkilenen ev sahibi Ayşe Kaplan, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, evde hasara neden oldu.

Apartman sakinlerinden Ali Kara, dumanları görünce ilk müdahaleyi yaptıklarını ancak yoğun dumandan dolayı alevleri söndüremeyince itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

Evde 3 kişinin yaşadığını ifade eden Kara, "Onları evden çıkardık. İkisi yaşlı biri genç. Sadece bir kişi dumandan etkilendi. Tansiyon problemi de varmış. Sağlık ekibi müdahale etti." dedi.