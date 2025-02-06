Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Akçaalan Mahallesi 4227 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Evde bulunan 3 kişi, komşularının yardımıyla dışarı çıktı.

        Dumandan etkilenen ev sahibi Ayşe Kaplan, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, evde hasara neden oldu.

        Apartman sakinlerinden Ali Kara, dumanları görünce ilk müdahaleyi yaptıklarını ancak yoğun dumandan dolayı alevleri söndüremeyince itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

        Evde 3 kişinin yaşadığını ifade eden Kara, "Onları evden çıkardık. İkisi yaşlı biri genç. Sadece bir kişi dumandan etkilendi. Tansiyon problemi de varmış. Sağlık ekibi müdahale etti." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        Son gün operasyonu!
        Son gün operasyonu!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler

        Benzer Haberler

        Antalya'da coğrafi işaret tescilli "Karyağdı Armudu'nun tanıtım toplantısı...
        Antalya'da coğrafi işaret tescilli "Karyağdı Armudu'nun tanıtım toplantısı...
        ASKON Şube Başkanı Kacar, Antalya'nın ihracatını değerlendirdi
        ASKON Şube Başkanı Kacar, Antalya'nın ihracatını değerlendirdi
        Antalya'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Antalya'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 2- Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 32...
        GÜNCELLEME 2- Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 32...
        Antalya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı
        Antalya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı
        Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı