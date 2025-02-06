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        Antalya'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Antalya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:47 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:47
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        Antalya'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
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        Antalya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

        Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Vali Hulusi Şahin, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin deprem felaketi karşısında gösterdiği birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "6 Şubat sabahı ilk depremin ardından ekiplerimizi enkazlara yönlendirdiğimiz sırada ikinci deprem meydana geldi. Aynı anda çok çeşitli felaketlerle karşı karşıya kaldık. Bu denli geniş bir alanı ve nüfusu etkileyen başka bir deprem yaşanmamıştı. Kısa bir süre içinde bölgemize sayısız yardım malzemesi gelmeye başladı ve saatler ilerledikçe bu yardımlar daha da çoğaldı. Deprem yalnızca binaları yıkmakla kalmıyor, bir şehrin tüm yapısını ve düzenini de sarsıyor. Ancak toplumların gerçek kalitesi, zor zamanlarda gösterdikleri dayanışmayla ortaya çıkar. Yaşadığımız depremlerde vatandaşlarımız, deprem bölgesine gelerek, yardım göndererek ve depremzedelere kapılarını açarak elinden gelen her şeyi yaptı." dedi.

        Afet sonrası yapılacak hizmetlerin ve koordinasyon çalışmalarının önemine de dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

        "Yaşadığımız afetlerden ders alarak geleceğe hazırlanmalı, şehirlerimizi deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak inşa etmeliyiz. Depremden etkilenen 11 ilimizde onlarca ilçe ve köy yıkıldı; binlerce insanımızı ve altyapımızı kaybettik. Böylesine büyük bir felaket karşısında organize olmak hayati önem taşıyor. Deprem yardımı yalnızca arama kurtarma çalışmalarından ibaret değildir. Afetzedelere barınma, beslenme, sağlık ve psikososyal destek gibi çok çeşitli hizmetler sunulmalıdır. Afet yönetiminin en kritik noktalarından birisi, kaynakları doğru zamanda doğru yerlere ulaştırmaktır. Bunu sağlayabilmek için ise iyi eğitimli ve hazırlıklı gönüllüler büyük değer taşıyor."

        - Antalya'daki Adıyamanlılar depremde vefat edenleri andı

        Antalya'daki Besnililer Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından da depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

        Dernekte gerçekleştirilen etkinlikte, dua edildi ve katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Dernek başkanı Ömer Güllü, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremden en fazla etkilenen illerden birinin de Adıyaman olduğunu söyledi.

        Depremin ikinci yılı dolayısıyla Antalya'da yaşayan Adıyamanlılar olarak bir anma etkinliği planladıklarını dile getiren Güllü, bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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