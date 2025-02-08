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        Antalya'da anne-baba, 13 yıl arayla çocuklarına böbreklerini bağışladı

        Antalya'da 13 yıl arayla çocuklarına böbreklerini bağışlayan anne-baba ile nakil olan iki kardeş, organ bağışı çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 13:13 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:51
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        Antalya'da anne-baba, 13 yıl arayla çocuklarına böbreklerini bağışladı
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        Antalya'da 13 yıl arayla çocuklarına böbreklerini bağışlayan anne-baba ile nakil olan iki kardeş, organ bağışı çağrısında bulundu.

        Nevşehir'de yaşayan Songül Çiftçi ve Fahri Efe, 2012'de böbrek yetmezliği bulunan ve hastalığının ilerlemesiyle diyalize giren oğulları Fatih Efe için en iyi tedavinin nakil olduğunu öğrendi.

        Oğlunun diyalizde yaşadığı zorlukları gören anne Songül Çiftçi, böbreğini bağışlamaya karar verdi.

        Tıbbi testlerin uyum sağlaması sonucu Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezinde Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibi tarafından nakil başarıyla gerçekleştirildi.

        Bu arada, Fatih Efe'nin aynı hastalıktan muzdarip ablasına da 2014 yılında 18 yaşında böbrek yetmezliği tanısı konuldu.

        Nakil konusunda bilinçlenen ailede bu kez babaanne Gülser Efe böbrek vericisi oldu. Babaanneden torununa organ nakli de aynı hastanede başarıyla tamamlandı.

        10 yıl sonra nakledilen böbreğin iflasıyla yeniden organ nakline ihtiyaç duyan Ayşe Pekcanlı'ya, 4 gün önce aynı hastanede bu kez babası Fahri Efe'den alınan böbreğin nakli yapıldı.

        Donör anne ve baba ile böbrekleri nakledilen iki çocuğu, organ bağışı çağrısı yaptı.

        - "Organ bağışı hayat kurtarır"

        Ayşe Pekcanlı (29), babasına minnettarlığını dile getirerek, "Diyaliz sürecim çok zordu. Suya hasret kalmıştım, şimdi doya doya yiyip içiyorum. Organ bağışı hayat kurtarır. Organlarımız toprak olmasın. Daha çok insan bağışçı olsun." dedi.

        Baba Fahri Efe de kızına böbreğini verirken hiç tereddüt yaşamadığını belirterek, herkesi organ bağışlamaya davet etti.

        Annesinden böbrek nakli olan ve ablasına böbreğini veren babasına refakatçilik yapan Fatih Efe (27) de "Ben annemden, ablam babamdan böbrek nakli oldu. Diyaliz süreçlerimiz çok zor geçti. Şimdi ise yememiz içmemiz düzeldi. Organ bağışı nakil bekleyen tüm hastalar için çok önemli." diye konuştu.

        Kızına nakil sürecinde refakatçilik yapan anne Songül Çiftçi ise böbreğini oğluna bağışladıktan sonra hiçbir rahatsızlık yaşamadığını anlatarak, "Evlat denilince akan sular duruyor. Oğlum benim böbreğimle sağlığına kavuştu. Kızımın sıkıntısı da babasının organ bağışı sayesinde dindi. Şu an çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

        - Sağlık durumları iyi

        Medical Park Antalya Hastanesi Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ise önce anneden oğluna, sonra babaanneden toruna ve babadan kızına böbrek nakillerini başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Baba kızın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Aliosmanoğlu, "Günümüzde organ bağışı çok önemli. Kadavradan organ bağışı ise istediğimiz düzeye ulaşmış değil. Ülkemizde kadavradan organ bağışının istediğimizi düzeye gelmesini ve hastalarımızın diyalizden kurtulmasını diliyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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