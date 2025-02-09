Antalya'da motosiklet kazasında polis memuru hayatını kaybetti

"Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Cuma Şimşek kardeşimiz, geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucu 09.02.2025 tarihinde vefat etmiştir. Merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ile teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim."

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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