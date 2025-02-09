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        Antalya'da motosiklet kazasında polis memuru hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis memuru, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:33
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        Antalya'da motosiklet kazasında polis memuru hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis memuru, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        İzinli olan polis memuru Cuma Şimşek'in (39) kullandığı 07 BYN 541 plakalı motosiklet, Kumluca-Kemer kara yolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında devrildi.

        Yaklaşık 150 metre sürüklenen motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede polis memuru Cuma Şimşek'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        - Emniyet Müdürü Arslan'dan taziye mesajı

        Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, polis memuru Şimşek için taziye mesajı yayımladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Cuma Şimşek kardeşimiz, geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucu 09.02.2025 tarihinde vefat etmiştir. Merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ile teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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