Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Futbol: Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 18:15 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Süper Lig
        ABONE OL

        Stat:GAİNPark

        Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

        Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 46 Cordova), Richard, Fatih Aksoy (Dk. 46 Makouta), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 63 Janvier)

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü (Dk. 11 Amrabat), Levent Mercan, Oğuz Aydın (Dk. 70 Osayi Samuel), Fred, Szymanski (Dk.90 İrfan Can Kahveci), Kostic, Talisca (Dk. 70 İsmail Yüksek, Dk. 90 Mert Hakan Yandaş), Tadic, Dzeko

        Goller: Dk. 21 Szymanski, Dk. 42 Talisca (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 18 Aliti, Dk 48 Yusuf Özdemir, Dk. 50 Cordova, Dk. 90+1 Richard (Corendon Alanyaspor), Dk. 35 Skriniar, Dk. 60 Amrabat, Dk. 87 Tadic, Dk. 89 Syzmanski (Fenerbahçe)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!

        Benzer Haberler

        Antalya'da motosiklet kazasında polis memuru hayatını kaybetti
        Antalya'da motosiklet kazasında polis memuru hayatını kaybetti
        Polis memuru, motosiklet kazasında hayatını kaybetti (2)
        Polis memuru, motosiklet kazasında hayatını kaybetti (2)
        Polis memuru, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
        Polis memuru, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
        Eğlence mekanındaki hesap kavgasında bıçaklanan garson öldü
        Eğlence mekanındaki hesap kavgasında bıçaklanan garson öldü
        Antalya'da oto tamircisinin test sürüşü yaptığı otomobilde yangın çıktı
        Antalya'da oto tamircisinin test sürüşü yaptığı otomobilde yangın çıktı
        Antalya'da denizde sürüklenen lastik bottaki 3 kişi kurtarıldı
        Antalya'da denizde sürüklenen lastik bottaki 3 kişi kurtarıldı