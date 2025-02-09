Futbol: Süper Lig

Stat:GAİNPark
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 46 Cordova), Richard, Fatih Aksoy (Dk. 46 Makouta), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 63 Janvier)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü (Dk. 11 Amrabat), Levent Mercan, Oğuz Aydın (Dk. 70 Osayi Samuel), Fred, Szymanski (Dk.90 İrfan Can Kahveci), Kostic, Talisca (Dk. 70 İsmail Yüksek, Dk. 90 Mert Hakan Yandaş), Tadic, Dzeko
Goller: Dk. 21 Szymanski, Dk. 42 Talisca (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 18 Aliti, Dk 48 Yusuf Özdemir, Dk. 50 Cordova, Dk. 90+1 Richard (Corendon Alanyaspor), Dk. 35 Skriniar, Dk. 60 Amrabat, Dk. 87 Tadic, Dk. 89 Syzmanski (Fenerbahçe)
ANTALYA
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