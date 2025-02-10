Alanya'da trafikte çıkan kavgada 2 halk otobüsü şoförü bıçakla yaralandı

Öte yandan olay halk otobüsünün kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobil sürücüsüyle otobüs şoförlerinin kavga etmesi ve sürücünün olay yerinden kaçması yer alıyor.

Bir banka şubesinde güvenlik görevlisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 07 RH 750 plakalı otomobilin sürücüsü E.A. ile otobüs şoförleri E.Ş. ve A.A. arasında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.