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        Alanya'da trafikte çıkan kavgada 2 halk otobüsü şoförü bıçakla yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte çıkan yol vermeme kavgasında 2 halk otobüsü şoförü bıçakla yaralanarak tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:18 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:18
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        Alanya'da trafikte çıkan kavgada 2 halk otobüsü şoförü bıçakla yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte çıkan yol vermeme kavgasında 2 halk otobüsü şoförü bıçakla yaralanarak tedavi altına alındı.

        Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 07 RH 750 plakalı otomobilin sürücüsü E.A. ile otobüs şoförleri E.Ş. ve A.A. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. halk otobüsü şoförlerini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı şoförler E.Ş. ile A.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Bir banka şubesinde güvenlik görevlisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Öte yandan olay halk otobüsünün kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobil sürücüsüyle otobüs şoförlerinin kavga etmesi ve sürücünün olay yerinden kaçması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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