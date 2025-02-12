Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da kendilerini bakanlıkta görevli memur olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:48 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Antalya'da kendilerini bakanlıkta görevli memur olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görevli memur olarak tanıtarak 15 kişiyi dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, Antalya merkez ve ilçelerinde hazineye ve kurumlara ait taşınmazları sahte belge düzenleyip sattıkları anlaşılan 24 şüphelinin, 90 milyon lira ile çok sayıda gayrimenkul ve araç alarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

        Bu tespitin ardından Antalya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 20 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

        Şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, cezaevinde bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cani babanın korkunç oyunu!
        Cani babanın korkunç oyunu!
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Klasik kaçış
        Klasik kaçış
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"

        Benzer Haberler

        Antalya Şehir Hastanesi'nde ebe polikliniği açıldı
        Antalya Şehir Hastanesi'nde ebe polikliniği açıldı
        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
        15 yaşındaki Yusuf'un yeniden yargılanan cinayet sanığına ağırlaştırılmış m...
        15 yaşındaki Yusuf'un yeniden yargılanan cinayet sanığına ağırlaştırılmış m...
        Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan "hakem ve yapı" açıklamalarına tepki:
        Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan "hakem ve yapı" açıklamalarına tepki:
        Antalya'da depoda çıkan yangında bir kişi öldü
        Antalya'da depoda çıkan yangında bir kişi öldü
        Antalya'da çocuğu ormanda silahla öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırı...
        Antalya'da çocuğu ormanda silahla öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırı...