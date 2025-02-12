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        Antalya'da limon yüklü kamyonet devrildi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde limon yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 22:12 Güncelleme: 12.02.2025 - 22:12
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        Antalya'da limon yüklü kamyonet devrildi
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        Antalya’nın Kaş ilçesinde limon yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi.

        Kaş'tan, Muğla'nın Seydikemer ilçesi istikametine ilerleyen N.G. yönetimindeki 07 APS 174 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.

        Araçtaki limonların çevreye dağıldığı kazada hafif yaralanan sürücü N.G. sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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