Antalya'da motosiklet ve hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Lütfü Büyükaydın'ın tramvaydan inip evine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Durumu ağır olan Büyükaydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Büyükaydın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, motosiklet sürücüsü Ahmet D. T. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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