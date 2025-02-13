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        Antalya'da motosiklet ve hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        Antalya Kepez ilçesinde önce motosikletin ardından hafif ticari aracın çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:07 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:07
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        Antalya'da motosiklet ve hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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        Antalya Kepez ilçesinde önce motosikletin ardından hafif ticari aracın çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

        Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfü Büyükaydın'a (27), Ahmet D. T'nin kullandığı 35 AJE 250 plakalı motosiklet çarptı. Savurulan Büyükaydın'a arkadan gelen Baran B. yönetimindeki 07 ARD 211 plakalı hafif ticari araç da çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Büyükaydın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, motosiklet sürücüsü Ahmet D. T. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan Büyükaydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Lütfü Büyükaydın'ın tramvaydan inip evine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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