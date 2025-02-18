Antalya'da denizde çıkan 2 hortum cep telefonuyla görüntülendi
Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde iki ayrı hortum meydana geldi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde iki ayrı hortum meydana geldi.
Kaputaş Plajı yakınlarında saat 18.00 sıralarında deniz üzerinde aynı anda 2 hortum oluştu.
Bölgedeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, hortumlar kısa süre sonra etkisini kaybetti.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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