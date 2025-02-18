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        Antalya'da denizde çıkan 2 hortum cep telefonuyla görüntülendi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde iki ayrı hortum meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 19:35 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:40
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        Antalya'da denizde çıkan 2 hortum cep telefonuyla görüntülendi
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde iki ayrı hortum meydana geldi.

        Kaputaş Plajı yakınlarında saat 18.00 sıralarında deniz üzerinde aynı anda 2 hortum oluştu.

        Bölgedeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, hortumlar kısa süre sonra etkisini kaybetti.

        O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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